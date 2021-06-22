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В Москве ввели новые меры по борьбе с пандемией

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Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

В Москве с 22 июня вводится временный запрет на концертные, зрелищные, развлекательные мероприятия с присутствием более 500 человек. О вводе новых мер борьбы с пандемией коронавируса сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Ограничения касаются мероприятий, проводящихся как на открытом воздухе, так и в помещениях. «Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия», — уточняется в указе.

Новые меры отменят, если организаторы мероприятий создадут «ковид-free» зоны — будут допускать только посетителей, имеющих QR-коды. При этом ограничения не затрагивают мероприятия с присутствием менее 500 человек.

Ранее сообщалось, что с 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

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