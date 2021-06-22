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В Москве анонсировали ревакцинацию от коронавируса

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В Москве ревакцинация граждан станет возможной через несколько дней. Информацию об этом анонсировал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, передает РИА Новости.

По его словам, уровень антител не будет иметь значения.

«Он [уровень антител] через 6 месяцев такой, который как раз требует ревакцинации. Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает», — сказал Хрипун и добавил, что сейчас идет нормативное урегулирование. Скоро москвичам, привившимся полгода назад, не будут отказывать в ревакцинации.

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