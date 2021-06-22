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Гинцбург назвал подходящие для ревакцинации препараты

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал российские препараты против коронавируса, которые подходят для ревакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «Спутником V» можно повторно привиться после первоначальной вакцинации «ЭпиВакКороной» или «Ковиваком». «В целом, для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт"», — заключил ученый.

Ранее в центре «Вектор» допустили неограниченную ревакцинацию «ЭпиВакКороной». В сообщении отмечается, что состав вакцины подразумевает возможность ее использования без ограничений по числу. Ревакцинация является полностью безопасной и нужна для повышений показателей иммунитета к COVID-19.

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