В Роспотребнадзоре допустили неограниченную ревакцинацию «ЭпиВакКороной»

«ЭпиВакКорону» можно использовать для ревакцинации неограниченное количество раз. Об этом заявили в Роспотребнадзоре со ссылкой на главу центра «Вектор», передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что состав вакцины подразумевает возможность ее использования без ограничений по числу. Ревакцинация является полностью безопасной и нужна для повышений показателей иммунитета к COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в Минздраве начали искать новые способы лечения коронавирусной инфекции. Необходимость возникла в том числе и из-за появления новых штаммов болезни.