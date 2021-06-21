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В Роспотребнадзоре допустили неограниченную ревакцинацию «ЭпиВакКороной»

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Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

«ЭпиВакКорону» можно использовать для ревакцинации неограниченное количество раз. Об этом заявили в Роспотребнадзоре со ссылкой на главу центра «Вектор», передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что состав вакцины подразумевает возможность ее использования без ограничений по числу. Ревакцинация является полностью безопасной и нужна для повышений показателей иммунитета к COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в Минздраве начали искать новые способы лечения коронавирусной инфекции. Необходимость возникла в том числе и из-за появления новых штаммов болезни.

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