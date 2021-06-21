Россия
 
Последние новости
Коронавирус оказался способен менять клетки крови
Мурманская область ввела обязательную вакцинацию для части населения
Милонов предложил сборной России отомстить датчанам в матче Евро
Москвичам назвали самые жаркие дни недели 
Раскрыты разрушительные последствия санкций ЕС против Белоруссии
В Британии забеспокоились из-за сотрудничества России и США
В России пьяный сотрудник ГИБДД устроил ДТП и скрылся
В Роспотребнадзоре допустили неограниченную ревакцинацию «ЭпиВакКороной»
Британцев удивило сходство русского ребенка с политиком из-за аномальных волос
Китай нашел крупнейший запас нефти
Новости партнеров
Прослушать новость

Минздрав начал искать новые лекарства от COVID-19 из-за мутаций

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В Минздраве начали искать новые тактики лечения пациентов с COVID-19, в числе которых рассматриваются другие лекарства и препараты. Эти меры предпринимаются из-за мутаций коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Все это фактически делается в постоянном режиме, и в том числе рассматриваем новые лекарственные препараты, которые регистрируются в РФ для того, чтобы они были доступны для лечения», — сказал министр.

Мурашко добавил, что предпринимаемые меры в целом дадут возможность медикам управлять эпидемиологической ситуацией в стране.

Ранее глава Минздрава заявил, что подъем заболеваемости коронавируса в России продолжается. Он потребовал повысить меры безопасности в крупных городах страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль оценил ситуацию с коронавирусом в России
Минздрав назвал число россиян с коронавирусом
Минздрав дал рекомендации по ревакцинации от COVID-19