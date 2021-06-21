Минздрав начал искать новые лекарства от COVID-19 из-за мутаций

В Минздраве начали искать новые тактики лечения пациентов с COVID-19, в числе которых рассматриваются другие лекарства и препараты. Эти меры предпринимаются из-за мутаций коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Все это фактически делается в постоянном режиме, и в том числе рассматриваем новые лекарственные препараты, которые регистрируются в РФ для того, чтобы они были доступны для лечения», — сказал министр.

Мурашко добавил, что предпринимаемые меры в целом дадут возможность медикам управлять эпидемиологической ситуацией в стране.

Ранее глава Минздрава заявил, что подъем заболеваемости коронавируса в России продолжается. Он потребовал повысить меры безопасности в крупных городах страны.