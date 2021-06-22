Раскрыта главная «хитрость» индийского штамма коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости раскрыл главную «хитрость» индийского штамма коронавируса.

По словам собеседника агентства, этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам. «Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки», — пояснил он.

Гинцбург отметил, что запас антител, который дает российская вакцина от коронавируса «Спутник V», достаточно высокий для защиты от всех известных на сегодняшний день штаммов.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове оценила эффективность всех существующих вакцин против индийского штамма коронавируса. По ее словам, в отношении всех вариантов вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Она также подчеркнула, что полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины.

21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 — «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения. Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.