Российские ученые назвали людей с наибольшим количеством антител к COVID-19

Российские ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук назвали людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу. Как сообщила кандидат биологических наук Анна Тимофеева, максимальную защиту получают те, кто уже переболел, а потом сделал прививку, передает портал «Наука в Сибири».

Исследователи рассмотрели четыре группы пациентов: те, кто перенес заболевание и вакцинировался, не болевшие и привитые, переболевшие, но не вакцинированные, и те, кто не заразился и не делал прививку. У первой категории оказались наиболее высокие титры антител.

«Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ», — пояснила Тимофеева. Ученые отметили, что после перенесенного в легкой форме COVID-19 количество антител быстро снижается, поэтому они призвали пройти вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обеспечить устойчивый иммунитет.

Ранее россиянам рекомендовали не смешивать вакцины при повторной прививке. Такой совет дал председатель правления Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин. По его словам, не следует собирать «винегрет» из вакцин и при ревакцинации лучше вводить тот же самый препарат.