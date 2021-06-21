Академик предостерег россиян от «винегрета» из вакцин

Россиянам рекомендовали не смешивать вакцины при повторной прививке. Такой совет дал председатель правления Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин, передает «Интерфакс».

«Винегрет из вакцинации и ревакцинации я бы делать не советовал», — предостерег Чучалин. По его словам, при повтором прививании следует использовать тот же препарат, что и в первый раз.

Он добавил, что россиянам следует ревакцинироваться, так как активный массовый иммунитет к коронавирусу еще не выработался. Также Чучалин объяснил, что частота повторной вакцинации индивидуальна и зависит от иммунитета человека.

«К примеру, когда люди болели SARS, у кого-то иммунитет сохранялся аж на протяжении 19 лет. У других он пошел на убыль через 6-7 месяцев. У каждого это индивидуально», — рассказал академик.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал об адаптации вакцин под новые штаммы коронавирусной инфекции. Он заявил, что Всемирная служба гриппа оценит штаммы, преобладающие в Южном полушарии, после чего за три месяца наработает обновленную вакцину.