Россия
 
Последние новости
США помогут Украине судиться с Россией
Сборная Украины проиграла Австрии на чемпионате Европы
Названа единственная уступка Байдену от нового президента Ирана
Пристав сдала судью ФСБ после взятки за досрочное освобождение осужденного
Туристы покатались на лодке на популярном озере и были обвинены в убийстве
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Российская порнозвезда похвасталась реакцией родителей на ее работу
Россиян предупредили о схемах обмана с турецкими отелями
В Москве начали работать первые COVID-free рестораны 
Новости партнеров
Прослушать новость

Академик предостерег россиян от «винегрета» из вакцин

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россиянам рекомендовали не смешивать вакцины при повторной прививке. Такой совет дал председатель правления Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин, передает «Интерфакс».

«Винегрет из вакцинации и ревакцинации я бы делать не советовал», — предостерег Чучалин. По его словам, при повтором прививании следует использовать тот же препарат, что и в первый раз.

Он добавил, что россиянам следует ревакцинироваться, так как активный массовый иммунитет к коронавирусу еще не выработался. Также Чучалин объяснил, что частота повторной вакцинации индивидуальна и зависит от иммунитета человека.

«К примеру, когда люди болели SARS, у кого-то иммунитет сохранялся аж на протяжении 19 лет. У других он пошел на убыль через 6-7 месяцев. У каждого это индивидуально», — рассказал академик.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал об адаптации вакцин под новые штаммы коронавирусной инфекции. Он заявил, что Всемирная служба гриппа оценит штаммы, преобладающие в Южном полушарии, после чего за три месяца наработает обновленную вакцину.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Коронавирус оказался способен менять клетки крови
Еще в одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию некоторых жителей
В центре «Вектор» допустили неограниченную ревакцинацию «ЭпиВакКороной»