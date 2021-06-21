Иммунолог рассказал об адаптации вакцин под новые штаммы коронавируса

Человечество приспособилось видоизменять и адаптировать вакцины от разных вирусов при появлении новых штаммов — такое развитие, вероятно, ждет препараты от коронавируса. Об этом рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает Life.

По словам Жемчугова, Всемирная служба гриппа оценит штаммы, преобладающие в Южном полушарии, и за три месяца наработает обновленную вакцину, пока варианты вируса будут перемещаться в другое полушарие.

«Человек так уже приспособился. И в худшем варианте так придется и к COVID-19 приспосабливаться — обновлять вакцины каждый год», — сказал Жемчугов.

Иммунолог объяснил, что изменчивость вирусов — это их внутреннее свойство, полезное для возбудителя заболеваний. По его словам, стоит относиться к этому спокойно, но ученые должны учитывать преобразования при отборе компонента вируса для создания вакцины.

Жемчугов добавил, что, согласно научным исследованиям, у переболевших коронавирусом может выработаться пожизненный иммунитет, однако пока рано делать выводы о том, как долго длится защита.

Ранее сообщалось, что коронавирус выработал новую смертельную тактику, начав действовать более агрессивно и непредсказуемо. По словам врача-инфекциониста Светланы Малиновской, количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов и сразу происходит инфаркт. Малиновская добавила, что с новыми пациентами постоянно приходится менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, так как старые способы перестают работать.