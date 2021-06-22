В центре Гамалеи назвали минимальный срок сохранения иммунитета после «Спутника V»

Представитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвал минимальный срок сохранения иммунитета после прививки отечественной вакциной «Спутник V». Об этом сообщил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин в эфире «Соловьев Live» на YouTube.

По его словам, «Спутник V» точно дает защиту от коронавируса на 6 месяцев. «У нас есть достаточно уже данных, что в течение полугода иммунитет точно сохраняется, чтобы его обновить к определенному эпидподъему, хорошо бы ревакцинироваться, сейчас готовятся эти рекомендации», — сказал специалист.

Ранее в министерстве здравоохранения России сообщили, что при росте заболеваемости прививку надо делать раз в полгода. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, подъем заболеваемости коронавируса в стране продолжается. Он призвал повысить меры безопасности в крупных городах страны. Некоторые регионы, в том числе Москва, Подмосковье и Ленинградская область, ввели обязательную вакцинацию для определенных групп населения.

В Кремле сообщали, что повторная вакцинация неизбежна. «Эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.