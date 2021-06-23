Названо число привитых от коронавируса украинцев

Министерство здравоохранения Украины назвало число жителей страны, сделавших прививку от коронавируса. Об этом в среду, 23 июня, сообщает портал «Гордон».

С начала кампании по иммунизации в стране сделали 2 149 244 прививки от COVID-19. Первую дозу получили 1 755 137 человек, две дозы — 394 107. За минувшие сутки было сделано более 53 тысяч прививок. Первую дозу получили свыше 22 тысяч человек, вторую — 31 тысяча.

Украина начала вакцинацию от коронавируса в конце февраля. В стране применяют препараты AstraZeneka, CoronaVak и Pfizer. Ранее сообщалось, что украинские пограничники отказываются пускать на территорию страны иностранцев, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 2,2 миллиона человек. Скончались 52 тысячи пациентов.