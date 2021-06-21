На Украине Pfizer назвали «вакциной для элит»

На Украине государственных служащих центральных и региональных органов власти прививают дефицитной вакциной Pfizer, которая в обществе стала называться «вакциной для элит». Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua»

18 июня вакцинацию провели в Киевском областном совете. Первую дозу вакцины немецко-американского производства получили 150 человек, среди них глава областного совета Наталья Гунько, а также депутаты и сотрудники исполнительного аппарата совета.

Ранее депутатов Верховной Рады и государственных служащих разных уровней начали вакцинировать против COVID-19 препаратом компании Pfizer-BioNTech.

Отмечается, что представители власти были внесены в перечень приоритетных групп вакцинации только после завоза препарата на территорию Украины. Обычным украинским гражданам для вакцинации от коронавируса доступна только вакцина китайского производства Coronavac.

10 июня стало известно, что США заплатят за 500 миллионов доз вакцины от COVID-19, произведенной компанией Pfizer, и передадут их почти 100 странам. В частности, Украине подарят 900 тысяч доз в рамках программы COVAX.

В начале мая в Дорожную карту по проведению массовой вакцинации на Украине внесли изменения и добавили государственных служащих на третий этап вакцинации — «как структуры, выполняющие функции государства, регионального и местного управления».