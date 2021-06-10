США заплатят за 500 миллионов доз вакцины от коронавируса для почти сотни стран

Соединенные Штаты Америки заплатят за 500 миллионов доз вакцины от COVID-19, произведенной компанией Pfizer, и передадут их почти ста странам с низким уровнем дохода. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам координатора Белого дома по реагированию на коронавирус Джеффа Зиентса, переговоры по данному вопросу продолжались около четырех недель. Приобретенные дозы будут переданы в 92 страны. Поставки начнутся в августе, значительная часть первой партии будет отправлена в страны Южной и Центральной Америки, включая Бразилию, Аргентину, Перу, Эквадор и Гватемалу, а также в страны Азии и Африки. Помимо этого, около шести миллионов доз препарата будут переданы Мексике, Канаде, Южной Корее, Западному берегу реки Иордан и сектору Газа, а также работникам Организации Объединенных Наций, работающим на передовой пандемии COVID-19.

По информации проекта «Наш мир в данных» Оксфордского университета, в настоящее время 42 процента американцев полностью вакцинированы. В то же время доля привитых в Африке составляет один процент.

Ранее стало известно, что США подарят Украине 900 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом заявили в офисе украинского лидера после телефонного разговора Владимира Зеленского и

президента США Джо Байдена.