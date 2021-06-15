Украинские чиновники украли вакцину у пациентов психоневрологического интерната

Украинские чиновники, совместно с сотрудниками психоневрологического интерната, организовали подпольную продажу вакцины против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция выявила преступную схему в одном из закрытых учреждений Киевской области. Сотрудники интерната и чиновники поселкового совета украли препарат, предоставленный государством по международной программе COVAX для бесплатной вакцинации пациентов.

Затем злоумышленники организовали продажу вакцины лицам, которым не полагалась бесплатная прививка в рамках первой и второй очереди вакцинации на Украине. Всего полиция зафиксировала 14 таких эпизодов. В интернате и помещениях совета прошли обыски, участникам преступной схемы грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

10 июня стало известно, что США заплатят за 500 миллионов доз вакцины от COVID-19, произведенной компанией Pfizer, и передадут их почти ста странам. В частности, Украине подарят 900 тысяч доз в рамках программы COVAX.

Всего с начала пандемии на Украине подтвердили более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 24 февраля. Она проводится препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Украина закупает вакцины за счет государственного бюджета, а также получает бесплатно в рамках программы COVAX. От закупки российского препарата «Спутник V» Киев отказался.