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Стало известно о планах G7 выделить миллиард доз вакцин для всего мира

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Фото: Jose Cabezas / REUTERS

Лидеры «Большой семерки» на саммите G7 объявят о решении выделить 1 миллиард доз вакцин от коронавируса бедным странам. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

По утверждению премьер-министра королевства Бориса Джонсона, это позволит приблизить победу над пандемией в 2022 году.

Великобритания предоставит 100 миллионов доз препарата британско-шведской AstraZeneca.

10 июня стало известно, что США заплатят за 500 миллионов доз вакцины от COVID-19, произведенной компанией Pfizer, и передадут их почти ста странам. По словам координатора Белого дома по реагированию на коронавирус Джеффа Зиентса, переговоры по данному вопросу продолжались около четырех недель. Приобретенные дозы будут переданы в 92 страны. В частности, Украине подарят 900 тысяч доз в рамках программы COVAX.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко сообщил, что количество вакционных туристов в России к концу года может достигнуть как минимум несколько десятков тысяч человек. По его словам, иностранные граждане уже выражали желание приехать за препаратом в Россию.

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