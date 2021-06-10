Десятки тысяч иностранцев выразили желание приехать в Россию для вакцинации

Количество вакционных туристов в России к концу года может достигнуть как минимум несколько десятков тысяч человек. Об этом рассказал ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

По словам эксперта, иностранные граждане уже выражали желание приехать в Россию в рамках прививочных туров. Соответствующие обращения поступали как в РСТ, так и в российские дипломатические представительства.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал помочь иностранным гражданам, желающим вакцинироваться в России от COVID-19. В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме российский лидер дал правительству поручение до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев. Президент РСТ Андрей Игнатьев оценил стоимость вакцинных туров в Россию для иностранных граждан. По его словам, их стоимость может достигать от 1,5 до 2,5 тысячи долларов (от 109 до 183 тысяч рублей) без перелета.