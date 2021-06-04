В Ростуризме раскрыли особенности вакцинных туров для иностранцев

Ростуризм и туроператоры прорабатывают варианты организации для иностранцев специальных туров для вакцинации от коронавируса в России, сообщил «Интерфакс» .

«Мы прорабатываем то, что связано с вакцинным туризмом. Это те иностранные граждане, которые будут прилетать сюда специально для того, чтобы вакцинироваться. Туризм — прилет из другой страны. Мы готовы проработать вариант, при котором это будет доступно в первую очередь для прилетающих», — пояснила глава ведомства Зарина Догузова.

Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского экономического форума, дал правительству поручение проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев до конца месяца. После чего глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинирование иностранцев будет распространяться на проживающих в России.

Ранее Путин пообещал помочь иностранцам, желающим вакцинироваться в России. В качестве важного шага он назвал обеспечение удобных условий для вакцинации. А глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заверил, что уже в июле Россия может открыться для вакцинного туризма.