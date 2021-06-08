Названо число желающих привиться от коронавируса в России иностранцев

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала число иностранцев, желающих привиться в России вакциной против коронавируса «Спутник V», в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам Ломидзе, количество желающих получить российскую вакцину достаточно большое. «Нам сложно пока говорить о том, что это какой-то миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», — поделилась она.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев оценил стоимость вакцинных туров в Россию для иностранцев. По его расчетам, их цена может достигать от 1,5 до 2,5 тысячи долларов (от 109 до 183 тысяч рублей) без перелета.

Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме дал правительству поручение проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев до конца июня. До этого он пообещал помочь иностранцам, желающим вакцинироваться в России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что ведомства вместе с туроператорами прорабатывают варианты организации для иностранцев специальных туров для вакцинации от коронавируса в России. А глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заверил, что Россия может открыться для вакцинного туризма уже в июле.