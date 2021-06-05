Назван срок начала вакцинации работающих в России иностранцев

Иностранные граждане, работающие в России, могут получить вакцину от COVID-19 в ближайший месяц. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я думаю, что в течение ближайших 3-4 недель мы это можем начать делать, мы планируем, что она станет доступной», — отметил он. По словам Мурашко, иностранцам будет предложена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может открыться для вакцинного туризма в июле. Он также выразил надежду, что к концу лета число вакцинированных россиян увеличится вдвое.

В мае стало известно, что турфирмы Индии предложили путешественникам новый формат туров в Россию — желающие смогут привиться «Спутником V» и провести в Москве и Санкт-Петербурге небольшой отпуск.