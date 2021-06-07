Названа стоимость вакцинных туров в Россию для иностранцев

Стоимость вакцинных туров в Россию для иностранцев может достигать от 1,5 до 2,5 тысячи долларов (от 109 до 183 тысяч рублей) без перелета. Такие цифры назвал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, его слова приводит ТАСС.

По словам Игнатьева, в рамках тура иностранные путешественники проведут в России 21 день. Также он отметил важность решения вопроса о выдаче виз для приезжающих и рассказал, что технически программа вакцинации готова.

Президент Российского союза туриндустрии добавил, что такие туры станут поддержкой для туроператоров, поскольку в пандемию туристический поток был почти нулевым. Кроме того, по его мнению, программу можно сделать интереснее за счет сочетания вакцинации и культурной программы.

Он отметил, что такие поездки могут пользоваться наибольшим спросом среди жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки.

4 июня глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что ведомства вместе с туроператорами прорабатывают варианты организации для иностранцев специальных туров для вакцинации от коронавируса в России.

Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме дал правительству поручение проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев до конца июня. После этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинирование иностранцев будет распространяться на проживающих в России.

Ранее Путин пообещал помочь иностранцам, желающим вакцинироваться в России. В качестве важного шага он назвал обеспечение удобных условий для вакцинации. А глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заверил, что уже в июле Россия может открыться для вакцинного туризма.