На Украине резко выросло число новых случаев COVID-19

На Украине резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Гордон» со ссылкой на министерство здравоохранения.

За сутки выявлено 1602 заболевших COVID-19. Среди них — 95 детей и 94 медицинских работника. В больницу попали 483 инфицированных, скончались 118, выздоровел 6751 человек.

При этом накануне в стране были выявлены 535 новых случаев COVID-19, что стало наименьшим показателем за год.

Правительство разрешило привитым от коронавируса иностранцам свободно въезжать в страну при наличии у них справки о вакцинации.

Всего с начала пандемии на Украине подтвердили более 2,2 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли 51 333 пациента, выздоровели 2,1 миллиона.