На Украине выявили наименьшее за год число зараженных коронавирусом

На Украине за минувшие сутки выявили наименьшее за год число людей, зараженных коронавирусом. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает портал «Гордон» со ссылкой на министерство здравоохранения.

Зафиксировано 535 новых случаев COVID-19. Последний раз этот показатель был меньше 9 июня 2020 года — тогда были выявлены 525 инфицированных.

За сутки на Украине также попал в больницу 601 пациент с коронавирусом, скончались 33, выздоровели 1743. Больше всего новых зараженных обнаружили в Киеве и Николаевской области.

Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано более 2,2 миллиона инфицированных коронавирусом. Умерли 51 тысяча пациентов, вылечились свыше 2 миллионов человек.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал нехватку препаратов от коронавируса причиной низких темпов вакцинации, но пообещал исправить ситуацию к началу июня.