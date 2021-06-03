Украина пригласила крымчан прививаться от коронавируса

Власти Украины пригласили крымчан прививаться от коронавируса на своей территории и открыли для этого телефонную запись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства по делам временно оккупированных территорий страны.

Пока вакцинация будет доступна только для жителей Крыма старше 65 лет. Им необходимо будет позвонить по номеру контакт-центра Минздрава, выбрать подходящий прививочный пункт и получить через СМС специальный идентификатор, который позволит беспрепятственно въехать в страну.

Иммунизировать крымчан будут китайской вакциной CoronaVac. Для получения второй дозы препарата необходимо будет полностью повторить процедуру с регистрацией.

Ранее стало известно, что на Украине в ближайшее время планируют начать вакцинацию от коронавируса жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Прививать граждан собираются в специальных пунктах на территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.