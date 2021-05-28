Белоруссия откроет приграничные пункты вакцинации для украинцев и поляков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об открытии на границах республики пунктов вакцинации от COVID-19 для украинцев, поляков и литовцев. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам политика, несмотря на «неприличное поведение» Украины, Польши и Литвы в отношении Минска, многие жители этих стран желают получить вакцину «Спутник V» в приоритетном порядке. «Люди просят: помогите! (...) Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии», — сказал Лукашенко.

Он не назвал точные сроки появления прививочных пунктов, но подчеркнул, что Минск обязан помочь своим соседям побороть коронавирус. «Особенно украинцам. Вы видите, что там происходит», — отметил глава государства. В Кремле или Министерстве иностранных дел заявление белорусского лидера пока не комментировали.

Ранее Лукашенко назвал разрабатываемую в Белоруссии вакцину от коронавируса общей и заявил, что в стране нет проблем с иммунизацией граждан благодаря России. «Вы не прячете эту вакцину ни от кого. Их уже четыре. Может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует, появляются новые штаммы», — заявил президент.

По официальным данным, в Белоруссии с начала пандемии было зафиксировано более 390 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали почти три тысячи человек.