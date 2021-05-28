Лукашенко назвал общей белорусскую вакцину от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций СНГ назвал общей разрабатываемую в республике вакцину от COVID-19, передает БЕЛТА.

Лукашенко поблагодарил Россию за помощь Белоруссии и другим странам с вакциной. «Вы не прячете эту вакцину ни от кого. Их уже четыре. Может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует, появляются новые штаммы», — заявил он.

Президент также сообщил, что Белоруссия в лабораторных условиях получила собственную вакцину, но пока не торопится ее испытывать. «У нас нет проблем с вакцинацией населения благодаря России и выпуску по их технологии вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется», — пояснил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия хочет приспособить свою вакцину к тому штамму коронавируса, который будет распространяться в 2022 году. «Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина. Как поступила Россия, точно так и мы поступим», — заключил белорусский лидер.

О том, что в Белоруссии создана вакцина от коронавируса, Лукашенко сообщил 7 мая.