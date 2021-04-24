Президент Молдавии поблагодарила Россию за поставку вакцины

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за поставку 142 тысяч доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Благодарим Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных», — написала Санду, добавив, что это позволит ускорить процесс вакцинации в стране.

Первая партия вакцины была доставлена в Кишинев самолетом МЧС России в субботу, 24 апреля, сообщает ТАСС. Часть из нее была сразу переправлена в непризнанное Приднестровье, где проживают свыше 200 тысяч российских граждан. Препарат поступил в республику после обращения первых лиц Молдавии к российскому руководству. Кроме того, власти страны ведут переговоры с руководством и производителями РФ о дополнительной закупке доз «Спутника V».

Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Молдавии в феврале, теперь препарат может применяться на территории страны. Позже глава государства Майя Санду обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в предоставлении вакцины для граждан республики.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса. Сейчас вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах, среди которых Белоруссия, Венесуэла, Аргентина, Египет, Сербия, Ливан, Палестина, ОАЭ и Венгрия.