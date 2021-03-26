Президент Молдавии обратилась к Путину за помощью с вакцинами от COVID-19

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в предоставлении вакцины от коронавируса. Об этом она заявила в интервью телеканалу «РТР Молдова», передает ТАСС.

Также глава государства обратилась к лидерам других стран. Санду подписала эти обращения в пятницу, 26 марта. Ранее Санду подчеркивала, что Молдавия ожидает от Москвы содействия для скорейшего доступа к вакцине «Спутник V».

Вакцинация от коронавируса в Молдавии началась в начале марта. В страну поступили первые партии вакцины британско-шведской компании AstraZeneca по линии международного механизма COVAX и от правительства Румынии.

В феврале российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Молдавии, теперь препарат может применяться на территории страны. Глава Партии социалистов республики Игорь Додон обратил внимание на то, что вакцина была зарегистрирована, несмотря на попытки аппарата президента Молдовы помешать этому.