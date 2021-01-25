Санду обязала членов совета безопасности знать румынский язык

Президент Молдавии Майя Санду обязала членов Высшего совета безопасности (ВСБ) страны знать румынский язык. Об этом сообщает Noi.md.

Глава государства внесла поправки в регламент ВСБ, установив точные критерии в отношении лиц, которые могут быть назначены в совет. Они должны иметь гражданство Молдавии, владеть румынским языком, не иметь судимости и «пользоваться безупречной репутацией».

Материалы по теме Потеряли берега 30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли? Игра в нестабильность В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?

В состав ВСБ по должности входят председатель парламента, премьер-министр, министры обороны и внутренних дел, генеральный прокурор и другие.

Ранее в январе Конституционный суд Молдавии отменил закон о функционировании языков, который возвращал русскому официальный статус языка межнационального общения.

Майя Санду выиграла второй тур президентских выборов 15 ноября 2020 года, получив 57,75 процента голосов. Она призвала вывести российские войска из Приднестровья и заявила о приоритете курса на вступление Молдавии в Евросоюз.