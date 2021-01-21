Конституционный суд Молдавии отменил закон об официальном статусе русского языка

Конституционный суд Молдавии отменил закон о функционировании языков, который возвращал русскому официальный статус языка межнационального общения, сообщило 21 января издание NewsMaker.

КС признал закон неконституционным. Об этом ходатайствовали несколько депутатов парламента, которые утверждали, что документ подрывает основы конституции.

Материалы по теме Потеряли берега 30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли? Игра в нестабильность В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?

«Это точка невозврата, или мы идем к независимости, или мы остаемся придатком», — заявил депутат Октавиан Цыку.

Парламент Молдавии принял закон о языках 16 декабря, президент Игорь Додон подписал его 18 декабря.

При этом еще в середине ноября Додон проиграл президентские выборы экс-премьеру Майе Санду. Она вступила в должность главы государства 24 декабря.

В 2018 году Конституционный суд признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус.