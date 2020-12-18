Додон подписал закон о возвращении официального статуса русскому языку

Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о возвращении русскому языку официального статуса языка межнационального общения, передает ТАСС.

Додон сообщил, что подписал целый ряд законов, «которых ждали граждане». Закон о функционировании языков «предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий», отметил президент.

Он добавил, что также подписал закон о поправках в кодекс аудиовизуальных услуг. «Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов», — заверил Додон.

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Парламент Молдавии принял законы 16 декабря.

В 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус. Кроме того, была принята статья, согласно которой в теле- и радиоэфире могут транслироваться информационно-аналитические, военные и политические программы, произведенные в государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Это запрещало трансляцию программ из России, которая не ратифицировала документ.

15 ноября 2020 года в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Его выиграла экс-премьер Майя Санду, набрав 57,75 процента голосов. Она обошла Додона, получившего 42,25 процента. Инаугурация Санду запланирована на 24 декабря.