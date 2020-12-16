Молдавия вернула русскому языку статус языка межнационального общения

Парламент Молдавии вернул русскому языку статус языка межнационального общения, передает РИА Новости.
Согласно документу, государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке.
«Законопроект о функционировании языков утвержден в финальном чтении голосами 55 депутатов», — заявила спикер парламента Зинаида Гречаный.
3 декабря депутаты приняли законопроект в первом чтении. Его инициировала «Партия коммунистов Республики Молдова» проигравшего на выборах президента Игоря Додона.
Вместе с принятыми поправками в кодекс аудиовизуальных медиауслуг документ позволят работать в Молдавии без ограничений российским телеканалам и радио.
В 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус.
Тогда же в стране была принята статья, которая указывает, что в теле- и радиоэфире могут транслироваться информационно-аналитические, военные и политические программы, произведенные в государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Это не разрешало трансляцию программ из России, которая не ратифицировала документ.