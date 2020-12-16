Парламент Молдавии снизил пенсионный возраст

Парламент Молдавии во втором и окончательном чтении одобрил проект закона о снижении пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин. Об этом 16 декабря сообщила спикер Зинаида Гречаный, передает РИА Новости.

За документ проголосовали 54 депутата. После подписания президентом он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Оппозиция заявила, что законопроект увеличит число пенсионеров и не позволит повысить пенсии.

В 2016 году при президенте Николае Тимофти в Молдавии повысили пенсионный возраст для мужчин и женщин до 63 лет. Нынешний глава государства Игорь Додон выражал надежду, что последним его указом станет снижение пенсионного возраста.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Экс-премьер Майя Санду победила, набрав 57,75 процента голосов. Она опередила Додона, получившего 42,25 процента. Инаугурация Санду запланирована на 24 декабря.