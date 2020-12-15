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Фермеры на тракторах в Кишиневе заблокировали здание правительства

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Кадр: страница Sputnik Moldova на Facebook

Молдавские фермеры вновь вышли на протест перед зданием правительства в Кишиневе. Они заблокировали подъезды к зданию тракторами и заявили, что не покинут площадь до тех пор, пока власти не согласятся пойти на переговоры, передает РИА Новости.

По данным агентства, аграрии получили разрешение на въезд 200 тракторов в Кишинев еще 9 декабря. Первую акцию протеста перед зданием кабмина страны они устроили 10 декабря, требуя от властей увеличить размер компенсации за погибший урожай и отменить повышение НДС на сельхозпродукцию с 8 до 12 процентов.

Отмечается, что собравшиеся активно гудят клаксонами, чтобы привлечь внимание горожан. «Мы заблокировали движение по бульвару Штефана чел Маре, но властей ничего не интересует — ни остановка движения, ни наши требования. Пусть к нам присоединятся все те, кто хочет добиться отставки правительства», — заявили организаторы митинга.

Летом 2020 года на территории Молдавии установилась сильнейшая засуха, которая погубила урожай подсолнечника и пшеницы. Позже фермеры потребовали у правительства выплатить компенсацию за каждый потерянный гектар посевов в размере трех тысяч леев (около 13 тысяч рублей). Власти разрешили аграрием продолжать акции протеста до 31 декабря.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Бывший премьер-министр Майя Санду получила 57,75 процента голосов, действующий президент Игорь Додон — 42,25 процента. Церемония инаугурации Санду запланирована на 24 декабря.

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