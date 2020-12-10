Молдавские фермеры приехали на тракторах к правительству

В Молдавии 150 фермеров приехали на тракторах к зданию правительства в центре Кишинева, устроив акцию протеста против налоговой реформы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Euronews.

Аграрии возмущены повышением ставки НДС на сельхозпродукцию и мизерной компенсацией потерь из-за засухи. Припарковав тракторы у здания правительства, они потребовали отмены реформы и адекватной государственной помощи.

По словам одного из участников акции, молдавских фермеров «душат банки, душат поставщики семян, удобрений, солярки», а государство игнорирует.

Часть фермеров несколько дней назад разбили лагерь в окрестностях молдавской столицы. Они утверждали, что готовы «идти на Кишинев».

15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Бывший премьер-министр Майя Санду получила 57,75 процента голосов, действующий президент Игорь Додон — 42,25 процента.