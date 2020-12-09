Молдавские фермеры приготовились «идти на Кишинев»

Молдавские фермеры, выступающие против повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в сельском хозяйстве с 8 до 12 процентов, заявили о готовности «идти на Кишинев». Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Аграрии собираются пригнать в центр молдавской столицы сельскохозяйственную технику. Пока тракторы стоят на окраинах Кишинева.

Митинг на площади Великого национального собрания состоится в среду, 9 декабря.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Бывший премьер-министр Майя Санду получила 57,75 процента голосов, действующий президент Игорь Додон — 42,25 процента.