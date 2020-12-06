Автомобиль посольства Молдавии поймали при попытке ввезти в Россию контрабанду

Автомобиль посольства Молдавии в Москве поймали при попытке ввезти в Россию контрабанду. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе молдавского МИД.

Спецоперацию провела служба информации и безопасности Молдавии. Партию анаболиков пытались вывезти из страны в автомобиле с дипломатическими номерами. Машину задержали на выезде из Молдавии вечером в субботу, 5 декабря.

Детали спецоперации пока не раскрываются. Молдавские власти намерены сообщить о ее результатах после завершения расследования.

3 декабря сообщалось, что сотрудники МВД Грузии задержали 41-летнего россиянина, у которого при обыске обнаружили семь килограммов героина общей стоимостью около 2 миллионов лари (более 600 тысяч долларов). Мужчина 1979 года рождения за рулем автомобиля был остановлен на автомагистрали Лагодехи — Бакурцихе — Тбилиси в Восточной Грузии.