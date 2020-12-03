Российского прокурора взяли под стражу за помощь китайцам с контрабандой

Суд взял под стражу бывшего транспортного прокурора Иркутска Льва Чикичева по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Свердловском районном суде.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным газеты «Коммерсантъ», прокурор стал фигурантом дела, возбужденного по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, Чикичев помогал за десять миллионов рублей гражданам Китая, которые занимались контрабандой лесоматериалов. За свои услуги прокурор получил лишь половину суммы.

Чикичев проработал на посту иркутского транспортного прокурора с 2010 года и ушел лишь месяц назад.

В феврале 2017 года был задержан его заместитель Карапет Геворкян за получение взятки. Вместе с ним по делу проходили заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Алексей Ракульцев и начальник линейного отдела МВД на станции Иркутск-Пассажирский Григорий Прокофьев. По версии следствия, они получили от бизнесменов 20 миллионов рублей за беспрепятственное перемещение грузов по железной дороге. Позже силовики были осуждены на разные сроки от трех до десяти лет за коррупцию.