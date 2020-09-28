Помощника российского прокурора обвинили в продаже крупной партии амфетамина

Помощника прокурора Симферопольского района Крыма обвинили в сбыте наркотиков и попытке мошенничества. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополь.

По версии следствия, обвиняемый ввел в заблуждение своего знакомого, пообещав смягчить меру пресечения для его тещи. За это помощник прокурора получил 50 тысяч рублей и был задержан сотрудниками ФСБ. Также установлено, что он продал знакомому крупную партию амфетамина.

По месту службы и жительства помощника прокурора провели обыски, назначен ряд экспертиз. По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что напавший на полицейского экс-сотрудник Генпрокуратуры избежал судимости. Московский городской суд закрыл дело против полковника Генпрокуратуры Игоря Мыльникова. Экс-сотруднику ведомства, который пьяным полез в драку с полицейским, назначили судебный штраф в размере 150 тысяч рублей.