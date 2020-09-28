Напавший на полицейского экс-сотрудник Генпрокуратуры избежал судимости

Московский городской суд закрыл дело против полковника Генпрокуратуры Игоря Мыльникова, ударившего полицейского в отделе МВД. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает ТАСС.

Уволенный с должности замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Мыльников смог избежать судимости. Уголовное дело в его отношении прекращено — экс-сотруднику ведомства назначили лишь судебный штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы признал полковника виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

29 июня Мыльников, возвращаясь пьяным домой, ошибся адресом и устроил скандал с охраной дома. Прибывшие на вызов полицейские забрали дебошира в отдел МВД «Филевский парк». Служебного удостоверение сотрудника прокуратуры у Мыльникова при себе не было — по закону, полицейские не имеют права задерживать работников надзорного ведомства.

В отделении полковник развязно предложил полицейскому проверить в интернете, кто он (Мыльников) такой, а когда его попросили успокоиться и снять ремень — ударил сотрудника по ноге и полез в драку. После инцидента он был уволен.