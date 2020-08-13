Помощник российского прокурора потерял в драке почти миллион рублей

В центре Москвы произошла драка с участием помощника прокурора Генеральной прокуратуры, в результате которой мужчина потерял 920 тысяч рублей. Об этом в среду, 13 августа, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на информированный источник.

Зайдя в магазин на Садовой-Триумфальной улице, 30-летний помощник прокурора повздорил с одним из покупателей. Завязалась словесная перепалка. Молодые люди покинули магазин, и на улице ссора перешла в драку.

По словам источника, во время драки сотруднику Генпрокуратуры порвали футболку Dolce & Gabbana, стоимостью 30 тысяч рублей, разбили наручные часы Rolex за 750 тысяч рублей и сломали два вставных керамических зуба на сумму 140 тысяч рублей.

По факту произошедшего проводится проверка, полиция ищет второго участника потасовки.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор полковнику Генпрокуратуры Игорю Мыльникову, ударившему полицейского в отделе МВД. Мужчина, возвращаясь пьяным домой, ошибся адресом и сначала устроил скандал с охраной дома, а потом продолжил дебош в отделе — ударил сотрудника по ноге и полез в драку. Подсудимого, уволенного после этого инцидента с должности замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности, признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Суд назначил полковнику наказание в виде штрафа на сумму 150 тысяч рублей, оценив таким образом стоимость его удара по полицейскому.