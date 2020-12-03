В Грузии задержали россиянина с героином на 600 тысяч долларов

Сотрудники МВД Грузии задержали 41-летнего россиянина, у которого при обыске обнаружили семь килограммов героина общей стоимостью около 2 миллионов лари (более 600 тысяч долларов). Об этом в четверг, 3 декабря, сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

Гражданин России А. А. 1979 года рождения был задержан на автомагистрали Лагодехи — Бакурцихе — Тбилиси в Восточной Грузии. Он ехал на автомобиле и был остановлен полицией.

Задержанному грозит тюрьма на срок от восьми до 20 лет или бессрочное лишение свободы.

В августе сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России вместе с коллегами из МВД Латвии провели спецоперацию, задержав участников международной наркогруппировки, которые занимались производством и контрабандой синтетических опиоидов.

Оперативники двух стран изъяли более 22 тысяч разовых доз наркотика стоимостью более полумиллиарда рублей.