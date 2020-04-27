Россиянина задержали за спрятанные в панцирях улиток наркотики

В Джанкойском районе Крыма сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) задержали мужчину, который осуществлял закладку наркотиков. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает региональное управление МВД России.

Внимание полицейских привлек припаркованный у обочины автомобиль. В нем были обнаружены 97 свертков из изоленты с порошкообразным веществом. Еще 24 «закладки» мужчина успел разложить. Его задержали с поличным. Часть наркотиков оказалась спрятана в срезах деревьев и в панцирях улиток.

33-летний житель Армянска признался, что наркотики предназначались для сбыта бесконтактным способом. После создания тайника он должен был передать координаты и фотографии места своему работодателю и получить деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

24 апреля сообщалось о вынесении Санкт-Петербургским судом приговора группе наркоторговцев, которые продавали коноплю и синтетические наркотики военным и местным жителям. В июле 2018 года участников группировки задержали бойцы спецназа ФСБ. Организатор получил 18 лет заключения в колонии особого режима. Двое участников получили 12 и 7 лет в колонии, еще двое отделались условным наказанием сроком 5 и 7 лет.

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