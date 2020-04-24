Задержанные спецназом ФСБ наркоторговцы продавали коноплю военным

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор группе наркоторговцев, сбывавших запрещенные вещества военным и местным жителям через интернет-магазин на торговой площадке в даркнете Hydra. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Из материалов дела следует, что Андрей Кохан создал группировку и открыл в даркнете магазин «Квест». Его сообщники торговали там коноплей и синтетическими наркотиками. Оплата производилась биткоинами, а покупатели получали товар в тайниках-закладках. После успешного начала сбыта запрещенных средств обвиняемые арендовали гаражи и стали выращивать там растения, содержащие наркотические вещества. В июле 2018 года участников группировки задержали бойцы спецназа ФСБ. Оперативное видео спецслужб предоставила объединенная пресс-служба.

На кадрах силовики производят задержание наркоторговцев. Показан цех, где выращивалась конопля. Кусты участники группировки называли между собой «наши девочки» и в разговорах очень переживали о температуре, влажности и общем состоянии.

Материалы по теме «Это самое опасное, что сейчас существует в России» Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете

Всего, по приговору, осужденные совершили 13 преступлений. Андрей Кохан вину признал. Он получил 18 лет заключения в колонии особого режима. Двое получили 12 и 7 лет в колонии, еще двое отделались условным наказанием сроком 5 и 7 лет. Два участника группировки были осуждены ранее и отбывают наказание в местах лишения свободы.

Приговор был оглашен по видеомосту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



