В Испании задержали разыскиваемого в Перу за контрабанду кокаина россиянина

Российского гражданина, разыскиваемого в Перу в связи с обвинениями в контрабанде кокаина, задержали в испанской провинции Кадис. Об этом в понедельник, 4 ноября, РИА Новости рассказал представитель пресс-службы управления Национальной полиции в регионе.

Уточняется, что правоохранители обратили внимание на преступника, когда тот на своем паруснике вынужденно пришвартовался в порту Тарифа из-за плохих погодных условий. 52-летний мужчина запросил для этого официальное разрешение.

«По полицейским базам выяснилось, что есть ордер Интерпола — на основании запроса перуанских властей, которые его разыскивают в связи с перевозкой кокаина», — отметил собеседник агентства.

Мужчина находится под предварительным заключением, Национальный суд Испании должен принять решение о его экстрадиции. Согласно законам Перу, россиянина могут приговорить к наказанию в виде лишения свободы сроком до 15 лет за контрабанду наркотиков.

В конце апреля полиция индонезийского острова Бали объявила в розыск россиянина, сбежавшего из-под стражи после того, как его задержали по подозрению в контрабанде наркотиков. По словам представителя местных правоохранительных органов, 36-летний Андрей Спиридонов выбрался из полицейского участка через вентиляционную систему. Он попросил охранников отвести его в туалет, откуда, несмотря на скованные руки и ноги, выбрался и сбежал по крышам соседних зданий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



