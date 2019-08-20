Спецназовец застрелил подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина

В Тульской области сотрудник специального подразделения полиции застрелил задержанного мужчину. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает издание Myslo.

Инцидент произошел в начале августа в Плавске. Сотрудники полиции пытались остановить предполагаемых наркосбытчиков, которые передвигались по городу на автомобиле. Водитель попытался сбить полицейских и наехал одному из них на ногу. Спасаясь, сотрудник произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем — на поражение.

В результате один из находившихся в машине скончался, другой получил ранения и был госпитализирован. По данным источника издания, оба были цыганами.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, в том числе, обоснованность применения спецназовцем оружия.

В пресс-службе регионального управления МВД «Ленте.ру» сообщили, что в ситуации разбирается Следственный комитет (СК). Однако в следственном управлении СК по Тульской области сообщение комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что в Тульской области водитель сбил трех инвалидов-колясочников. Пострадавшие оказались спортсменами-паралимпийцами, которые ехали с учебно-тренировочной базы. Все трое получили множественные травмы.

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