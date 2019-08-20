Российский водитель сбил трех паралимпийцев-колясочников

В Тульской области водитель сбил трех инвалидов-колясочников. Об этом во вторник, 20 августа, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Инцидент произошел в накануне вечером в городе Алексине. Неизвестный сбил инвалидов, передвигавшихся на колясках, и скрылся с места происшествия. Пострадавшие получили множественные травмы.

По данным портала Myslo, сбитые инвалиды оказались спортсменами-паралимпийцами, которые ехали на колясках с учебно-тренировочной базы. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Поисками водителя занимаются сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, он передвигался по городу на Chevrolet Lanos.

5 августа сообщалось, что Верховный суд Якутии отменил приговор бывшему депутату Госсобрания республики Николаю Румянцеву, который, будучи за рулем автомобиля, сбил трех пешеходов, один из которых скончался. Якутский городской суд назначал ему наказание в виде трех с половиной лет колонии-поселения.

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