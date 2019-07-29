Жестокая разборка водителя с пешеходами попала на видео

metro.co.uk

В английском городе Ньюкасл-апон-Тайн, графство Тайн-энд-Уир, водитель умышленно сбил пешехода, уезжая от агрессивно настроенной женщины. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Metro.

Инцидент произошел в субботу, 27 июля. На кадрах видно, как женщина сняла с ноги туфлю и принялась бить ею по лобовому стеклу черного автомобиля Ford Focus. В машину сели двое неизвестных и начали движение, в результате чего женщина упала на асфальт. Затем водитель устремился за прохожим и на скорости подбросил его в воздух.

Представитель местной полиции Мишель Джахангири (Michelle Jahangiri) подчеркнул, что участники инцидента не получили серьезных ранений. Полицейские начали расследование и устанавливают личности всех попавших на видеозапись.

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