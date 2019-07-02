Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

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В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться. Видео, снятое очевидцем, опубликовала газета «Комсомольская правда».

Инцидент произошел во вторник утром, 2 июля. По данным издания, петербурженка проехала с непрошеным пассажиром на капоте от метро «Звездная» по улице Ленсовета до улицы Орджоникидзе. На кадрах видно, как темноволосая женщина едет за рулем Chevrolet Cruze и курит сигарету, а мужчина в зеленой футболке лежит на капоте и смотрит на нее через лобовое стекло.

По словам водителя, «какой-то сумасшедший» назойливо пытался с ней познакомиться, поэтому она решила его проучить. «Я не собиралась его убивать, — заявила женщина в разговоре с журналистами. — Я аккуратненько его везла».

Проехав около полутора километров, петербурженка притормозила у автобусной остановки. Незнакомец слез с машины и подошел к водительской двери, чтобы пообщаться, однако женщина быстро уехала.

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