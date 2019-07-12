Угонщики попались с бочкой урана, гремучей змеей и бутылкой виски

В американском городе Гатри, штат Оклахома, полиция случайно поймала угонщиков, которые везли контейнер с ураном и ручную гремучую змею. Об этом сообщает KFOR-TV.

Машину, в которой ехали мужчина и женщина, остановили из-за просроченного номера. Водитель сразу предупредил полицейских, что на приборной панели лежит пистолет. Рядом оказалась открытая бутылка виски, а на заднем сиденье стоял террариум с гремучей змеей по кличке Бревно.

После проверки выяснилось, что автомобиль угнан. Кроме того, в нем нашли контейнер, заполненный ураном в виде порошка. Из-за него полиции пришлось вызвать специалистов из компании, занимающейся транспортировкой радиоактивных веществ. Зачем угонщикам понадобился уран, пока неизвестно.

Мужчину обвинили в обладании угнанным автомобилем, перевозке открытой бутылки алкоголя, вождении с отобранными правами и в отсутствии документов о страховании транспортного средства. Ехавшую с ним женщину подозревают в незаконном владении огнестрельным оружием. Бревно был в машине на законных основаниях: сейчас в Оклахоме сезон охоты на гремучих змей, и у водителя имелась соответствующая лицензия. Разбирательство по поводу урана продолжается.

9 июля сообщалось, что жительница американского города Гринвилл, штат Южная Каролина, вооруженная неядовитой змеей, угнала автомобиль. Полиции удалось поймать преступницу.

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