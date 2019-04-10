Угонщик дал прикурить молодому аллигатору и поплатился

Угонщика из американского города Форт-Майерс-Бич, штат Флорида, уличили в издевательстве над молодым аллигатором. Об этом сообщает издание Newsweek.

Полиция задержала 19-летнего Филипа Колбе Харриса (Philip Kolbe Harris) за участие в серии угонов и автомобильных краж. После ареста на его телефоне обнаружили три видео, на которых он мучает небольшую рептилию.

В первом видео Харрис держит молодого аллигатора за шею, потом бросает на землю и целится в него из пистолета. Затем он бьет животное по голове, а когда оно пытается уползти, бросается за ним с бейсбольной битой. Поймав рептилию, он поднимает ее за шею и бьет в живот.

Второе видео снято на следующий день. В нем Харрис вставляет в пасть аллигатора сигарету, зовет его «Джи» (жаргонное слово, обозначающее гангстера) и со смехом говорит, что это издевательство над животным. На третьем видео молодой человек прячет рептилию в обувную коробку.

Харрис рассказал полицейским, что нашел аллигатора возле канавы и положил в обувную коробку, чтобы отнести его в другое место. Вопрос о сигарете во рту рептилии вызвал у него смех. Обвинения Харрису пока не предъявлены.

В 2017 году сообщалось, что двум жителям американского штата Южная Каролина, напоившим молодого аллигатора пивом, предъявлены обвинения в издевательстве над дикими животными. Их нашли по снимкам, опубликованным в соцсети.

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